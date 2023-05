Bove e compagni | Mourinho si affida al settore giovanile a Bologna

(Di domenica 14 maggio 2023) “La gara più importante è sempre la prossima”. È stato il mantra di Josèin due anni a Roma. Quello che ha accompagnato il cammino della Conference dello scorso anno, quando cinque giorni prima della finale i giallorossi si presentarono a Torino con sette titolari su undici. Stavolta l’infermeria impone scelte diverse e costringe il tecnico a schierare una formazione che riflette inevitabilmente le priorità giallorosse alla luce di una semifinale di ritorno di Europa League da giocare con un vantaggio di uno a zero. Rui Patricio e Dybala rimangono a casa. Tra i pali tocca a Mile Svilar, che si gioca il futuro dopo le prestazioni incerte nella tournée giapponese dello scorso novembre. A sua difesa spazio a Celik, Mancini e Ibanez. A centrocampo un quartetto tutto made in Rome. Veterano, se si può dire, è Edoardo, reduce dall’euforia per ...

Contro il Bologna perciò Mourinho schiererà molti giovani della Primavera che, comegiovedì, ... Non parlo con amici,, giornalisti. Dopo, se qualche mese fa il nostro CEO Berardi ha detto ...A chi lo conosce bene, come José Mourinho , non servivano conferme. Per il tecnico, suo mentore, e i, Edoardoè già da mesi quello che il grande pubblico ha scoperto giovedì sera con il gol al Bayer Leverkusen. È un progetto di campione, ma anche un ragazzo d'oro: volto pulito, testa ...Commenta per primo La prima rete europea del prodotto del vivaio giallorosso Edoardoregala alla Roma la vittoria nell'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer ...Biraghi e,...

Mourinho ha parlato di "cane malato", andando dunque a rimarcare caratteristiche ben diverse da quelle citate nei primissimi tempi dell'incrocio di Bove con la realtà della prima squadra: cane malato ...