Bonus occhiali 2023 | online piattaforma richieste Isee | importo aggiornamento 14 MAGGIO

Requisiti per accedere alda Vista Ilè riservato alle famiglie con un reddito Isee non superiore ai 10 mila euro e potrà essere chiesto una sola volta per ciascun ...Ilo anchevista è un contributo di 50 euro spettante per l'acquisto dida vista ovvero di lenti a contatto correttive. Ilspetta ai membri di nuclei familiari con un ...Dal 5 maggio e fino alla scadenza del 31 dicembre è possibile presentare domanda per ottenere il2023 e ottenere un voucher di 50 euro da utilizzare entro 30 giorni di tempo dall'emissione presso uno dei negozi aderenti, sia fisici che digitali. Sempre tramite la piattaforma utile ...

Bonus occhiali 2023, dove utilizzare il voucher Le istruzioni per individuare i negozi aderenti Informazione Fiscale

Il bonus occhiali del 2023 permette a ogni membro del nucleo familiare di richiedere un voucher separato da 50 euro per l’acquisto di occhiali o lenti correttive, senza limiti di richieste per la ...Grazie al bonus occhiali è possibile richiedere un contributo di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive ...