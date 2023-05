Bono Vox scatena il San Carlo | “Forza Napoli | siete i campioni”

(Di domenica 14 maggio 2023) Il frontman degli U2Vox fa esplodere il Teatro Sancon una frase strappa lacrime: “” Mai serata capitò in un momento migliore. IeriVox ha tenuto uno spettacolo stupendo al Teatro Sandima già da qualche giorno era in città così da vivere la festa per lo Scudetto degli azzurri di Luciano Spalletti. ““: questa frase su tutte ha colpito i 1.380 presenti, giunti da tutta Italia ed anche dall’estero, per assistere all’ultima recita del tour mondiale di “Stories of surrender”, un reading dall’autobiografia del frontman degli U2 con alcune canzoni della band, e la napoletana “Torna a ...

Da quando mercoledìè arrivato a Napoli è stato un rincorrere di notizie. Da ciò che ha mangiato da Mimì alla Ferrovia il giorno del suo compleanno alla mail inviata a tutti coloro che chiedevano il biglietto ...a Napoli per l'unica data italiana del suo spettacolo Stories of Surrender . Il celebre frontman degli U2 è arrivato nella città partenopea lo scorso 10 maggio, e in questi giorni pare ...canta sul palco del San Carlo 'With or without you' e 'Beautiful day': ecco il video dell'esibizione del frontman degli U2, sabato 13 maggio al Lirico di Napoli, il più antico al mondo, per l'...

Napoli, Bono in visita privata al Cristo Velato cita il testo della sua canzone - Le foto Open

Il frontman degli U2 Bono Vox fa esplodere il Teatro San Carlo con una frase strappa lacrime: "Forza Napoli, siete i campioni".