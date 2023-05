Bono Vox incanta Napoli e si commuove davanti al Cristo velato

canta sul palco del San Carlo 'With or without you' e 'Beautiful day': ecco il video dell'esibizione del frontman degli U2, sabato 13 maggio al Lirico di Napoli, il più antico al mondo, per l'...Code dalla mattina per assistere alla performance di. Il leader degli U2 ha scelto il Teatro San Carlo per chiudere il tour mondiale 'Stories of surrender'. Non un vero e proprio concerto, ma un reading della sua autobiografia, intervallata da ...Per lo show del leader degli U2 file dal mattino davanti al Lirico per i circa 1400 fortunati: "Come vincere alla lotteria". Presenti Manfredi, Sangiuliano, padre Loffredo, Francesco Di Leva, Jago e l'...

Napoli, Bono in visita privata al Cristo Velato cita il testo della sua canzone - Le foto Open

Il leader degli U2 Bono Vox a Napoli per il suo spettacolo Stories of Surrender. Durante il soggiorno il cantante ha visitato la città, colpendo positivamente i napoletani ...(LaPresse) Fin dalle prime ore del pomeriggio i fans di Bono Vox, leader degli U2, hanno raggiunto il teatro San Carlo di Napoli per assistere al suo spettacolo "Stories of Surrender".