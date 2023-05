Bono incanta il San Carlo con la sua vita e due figure chiave | il padre e Luciano Pavarotti

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 maggio 2023) Ci si può divertire e provare a cambiare il mondo? Questa è la domanda alla quale, ad un certo punto della loro carriera, si sono trovati a rispondere Paul, Dave, Larry e Adam, quattro ragazzini di Dublino che avevano messo su una band come fanno milioni di altri ragazzini in tutto il mondo. La loro band, che si chiamava The Hype prima che Adam Clayton decidesse che U2 era meglio, però, a differenza di quasi tutte le altre ce l’ha fatta davvero ad avere successo. Dagli inizi, e non poteva che essere così, partesullo spoglio palco di un Sanforse mai così eccentrico e festoso, accompagnato da Jacknife Lee (Keyboards, Drums), Kate Ellis (Cello, Backing Vocal) e Gemma Doherty (Harp, Keyboards, Backing Vocal), a raccontare la sua storia. Quella degli U2, certo, ma soprattutto quella della sua famiglia di origine, quella della famiglia costruita ...