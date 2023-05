Bomba Vlahovic | blitz a Torino del top club!

(Di domenica 14 maggio 2023) Si fa sempre più incerto il futuro di Dusanin maglia bianconera. Per il giovane attaccante serbo, infatti, l’ipotesi più plausibile è quella di una cessione nel prossimo calciomercato estivo. Il bomber classe 2000, infatti, ha vissuto una stagione a dir poco complicata, con Massimiliano Allegri che spesso lo ha relegato in panchina. In Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Cassano alla Bobo TV: 'Se sono il Milan vado su Dusan!'Nel corso della 'Bobo TV', in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha sganciato la: 'Io se sono il Milan vado su. Per 50 - ...Calciomercato Juventus,- Napoli: Amoruso convintoA parlarne è l'ex attaccante proprio di Juve e Napoli Nicola Amoruso nel corso di un intervento a '1 Station Radio'.(LaPresse) - ...Eppure, le sbavature in fase di impostazione della manovra da parte di Paredes, l'inappetenza di, i pianti di Fagioli non sarebbero ancora sufficienti a mettere in apprensione la dirigenza. ...

Mercato Juve | Addio Vlahovic, bomba Milinkovic, follia nerazzurra: la raffica Juvenews.eu

Con l'estate che si avvicina, le notizie di mercato continuano ad aumentare in casa Juve: ecco tutte le ultime nella nostra consueta raffica ...La Juventus ha bisogno del miglior Vlahovic. Poi ci sarà tempo per pensare al futuro col mercato che incombe: idea dalla Premier ...