Bologna | Thiago Motta | “Contro la Roma | una big | avremmo potuto vincere”

(Di domenica 14 maggio 2023) Ildiquest’oggi domenica 14 maggio, a partire dalle 18.00, ha bloccato ladi José Mourinho sul risultato di 0-0. Una partita gagliarda da entrambe le parti, con poche occasioni e totale mancanza di cinismo sotto porta. In ogni caso nel post gara, il tecnico dei rossoblù, ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi e anche quella dei giallorossi, ritenendosi più che soddisfatto e quasi rammaricato per non aver conquistato i tre punti., LE PAROLE DIPOST“Sono soddisfatto di vedere la squadra giocare in questo modouna big del campionato. Oggi abbiamo trovato una delle grandi, abbiamollato il gioco e alla fine abbiamo avuto l’opportunità ...

Commenta per primo Il tecnico delMotta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio casalingo per 0 - 0 contro la Roma. 'Sono soddisfatto di vedere la squadra giocare in questo modo contro una big del campionato. ...Per questo Mourinho rivoluziona la squadra contro il, molto ben allenato daMotta, suo amico, allievo ed ex ...La Roma pensa al Bayer e non approfitta di unincerottato come e forse ancor di più degli stessi giallorossi , al Dall'Ara vince la ... Grandi sorrisi, invece, perMotta: ancora possibile ...

Bologna, Thiago Motta: "Affrontata una big del campionato. Mourinho Una persona speciale" TUTTO mercato WEB

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 con la Roma: “Sono soddisfatto di vedere la squadra giocare in questo modo contro una big del campionato. Oggi abbiamo trovato una ...Termina 0-0 il match tra Bologna-Roma valido per la 35ª giornata di Serie A. Risultato tutto sommato giusto per quanto mostrato in campo dalle due squadre. I giallorossi si sono presentati con numeros ...