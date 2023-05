Bologna | Thiago Motta | «Buona prova con una big Mou è sempre bello rivederlo»

(Di domenica 14 maggio 2023) Le parole di, tecnico del, dopo il pareggio casalingo senza gol dei rossoblu con la Romaha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio delcontro la Roma. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Sono soddisfatto di vedere la squadra giocare in questo modo contro una big del campionato. Oggi abbiamo trovato una delle grandi, abbiamo controllato il gioco e alla fine abbiamo avuto l’opportunità per vincere la partita. Sono soddisfatto e ora dobbiamo lavorare per preparare la prossima partita». QUALITÁ DEL GRUPPO – «La base è la qualità dei miei giocatori, al di là di quella della squadra avversaria. Dobbiamo accettare di giocare in quella zona, possiamo migliorare e i ragazzi sono capaci di mettere in pratica quello che vogliamo ...

