Bologna-Roma oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023), gara che si giocaalle ore 18.00, allo Stadio “Dall’Ara” di, è una gara strana, una di quelle che è davvero difficile prevedere in alcun modo. Laci arriva con la testa per forza di cose a Leverkusen, perché giovedì prossimo la squadra di Mourinho può giocarsi una seconda finale consecutiva in Europa, cosa che potrebbe quindi essere storica. Dall’altra parte deve cercare di fare punti in campionato, per sperare ancora nella prossima Champions League, contro unche gioca leggero e mette in difficoltà tutte le squadre che affronta. Le scelte degli allenatori Josè Mourinho per fare la squadra deve davvero pensarci e ripensarci centro volte. Da una parte ha gli indisponibili sicuri: Smalling, El Shaarawy, Llorente, Karsdorp, Kumbulla, Darboe e tranne ...