Bologna-Roma LIVE 0-0 | Bove col mancino sfiora il palo

(Di domenica 14 maggio 2023) Al Dall’Ara, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Dall’Ara,si affrontano per la 35esima giornata della Serie A 2022/2023.

La testa della, inevitabile, è a Leverkusen, dove giovedì è in programma la semifinale di ritorno di Europa League. Per questo Mourinho rivoluziona la squadra contro il, molto ben allenato da Thiago ...Al Dall'Ara, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Dall'Ara,si affrontano per la 35esima giornata della Serie A ...Il difensore dopo aver lasciato la, andò a giocare nel, Savona e Cairese dove chiuse la sua carriera da giocatore. Turone non riesce a togliersi dalla testa il goal annullato dal ...

Bologna-Roma, Mourinho vara il turn-under: chi sono i giovani in campo Corriere dello Sport

Bologna e Roma scendono in campo alle ore 18.00 allo stadio Dall'Ara per la 35ª giornata di Serie A. TuttoNapoli.net foto di www.imagephotoagency.it Bologna e Roma scendono in… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...