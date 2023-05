Bologna-Roma | le formazioni ufficiali

(Di domenica 14 maggio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 35° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, e dal quarto uomo Volpi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mazzoleni e Di Martino. Calcio d’inizio ore 18 allo Stadio “Renato Dall’Ara” di. Senza ormai più nulla da dire a questo campionato, ilproverà a chiudere questa stagione raccogliendo il maggior numero di punti per posizionarsi più in alto possibile in classifica. A secco da cinque partite, i felsinei quest’oggi ospiteranno unaalla disperata ricerca di punti per la rincorsa Champions. Dopo il pareggio nel derby emiliano contro il Sassuolo, la compagine rossoblù cercherà di ...

Sono state ufficializzate le formazioni diche si affrontano alle 18 al Dall'Ara (arbitra Doveri di). Come era previsto Mourinho presenta una squadra piena di riserve. In porta c'è Svilar, nella linea difensiva a tre si ...Alle 18.00 di oggi scenderanno in campoe in un match valido per la 35esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali Le formazioni ufficiali di(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Barrow. All. Thiago Motta.(3 - 4 - 2 - 1): Svilar; Celik, ...Lafa turn over e si affida al settore giovanile ain un match cruciale per la corsa europea, ma che si ritrova incastonato nel calendario tra le semifinali di Europa League. Tra i 'bambini' ...

Bologna-Roma, Mourinho vara il turn-under: chi sono i giovani in campo Corriere dello Sport

Questo Bologna oggi, potendo scegliere, proprio non ci voleva, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. Si tratta di spendere energie preziose, indispensabili per giovedì p ...Bologna, 14 mag. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Bologna-Roma, match della 35/a giornata di Serie A, con calcio d’inizio alle ore 18 allo stadio Dall’Ara della città f ...