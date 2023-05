Bologna-Roma | formazioni ufficiali | Mourinho lancia Svilar e Missori

(Di domenica 14 maggio 2023) Nel pomeriggio di domenica 14 maggio si disputa l’incontro valido per il 34° turno di Serie A tra. I padroni di casa stanno vivendo una stagione molto tranquilla e si trovano esattamente a metà classifica con 46 punti. Nell’ultimo turno i rossoblu hanno pareggiato col punteggio di 1-1 sul campo del Sassuolo. Thiago Motta , allenatore delGli ospiti si trovano al sesto posto con 58 punti ma distano sette lunghezze dalla zona Champions League. I giallorossi devono cercare i tre punti per mantenere viva la speranza alla partecipazione nella prossima stagione della massima competizione europea. Inevitabilmente però, la testa per gli uomini diva al ritorno delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma giovedì prossimo. ...

Alle 18.00 di oggi scenderanno in campoe in un match valido per la 35esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali Le formazioni ufficiali di(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Barrow. All. Thiago Motta.(3 - 4 - 2 - 1): Svilar; Celik, ..., le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del Dall'Ara. Ecco le ultime dritte. Tutto pronto al Dall'Ara per il fischio d'inizio di. ...LE STATISTICHE Laè la squadra contro cui ilha vinto più volte in Serie A; per i rossoblu 51 successi in 149 sfide (44N, 54P), tuttavia i rossoblù hanno ottenuto un solo successo negli ...

Bologna-Roma, Mourinho vara il turn-under: chi sono i giovani in campo Corriere dello Sport

Ecco chi è Filippo Missori, l'esterno classe 2004 della Roma Primavera lanciato titolare da Mourinho per Bologna-Roma.Bologna-Roma, sotto le Tre Torri gli uomini di Thiago Motta affrontano i giallorossi rimaneggiati. Le formazioni ufficiali.