Bologna-Roma 0-0 | poche emozioni | Thiago Motta e Mourinho si accontentano

(Di domenica 14 maggio 2023) Nel pomeriggio di domenica 14 maggio alle ore 18:00 si disputa l’incontro valido per la 35° gironata di Serie A tra. I padroni di casa si trovano al centro della classifica dopo aver condotto in buon campionato senza mai avere patemi d’animo. Gli ospiti occupano la sesta di posizione e cercando di avvicinare la zona Champions distante ben 7 punti., allenatore del0-0, il primo tempo Il primo tiro in porta si vede al minuto 18 quando Orsolini calcia da fuori area, ma Svilar accompagna il pallone sopra la traversa. Al 24? occasione gol per la: dopo una percussione sulla destra, Solbakken cede il pallone a Belotti che si vede però respingere il tiro da Skorupski. Dopo dieci minuti arriva un ...

