Bologna | Motta | 'Mourinho è una grande persona | merita tutto Ma oggi l'abbiamo domato'

Thiagoinvece rilancia dall'inizio Arnautovic ma in difesa è costretto a rivoluzionare il ... Ilchiude il primo tempo con il 75% del possesso palla, anche se la chance più pericolosa dei ...La Roma si accontenta di un pareggio sul campo del. I giallorossi, in versione formazione B, non hanno affatto sfigurato contro la squadra di Thiagoe hanno avuto le migliori occasioni della partita senza però riuscire a sfruttarle. Ora ...Per questo Mourinho rivoluziona la squadra contro il, molto ben allenato da Thiago, suo amico, allievo ed ex ...

BOLOGNA, MOTTA: "DOMINATO CONTRO UNA GRANDE ROMA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Nel post partita di Bologna-Roma, ai microfoni di Dazn ha parlato Thiago Motta. Le sue parole. Partita non semplice. Il Bologna ha sempre avuto il pallino del gioco. “Sono soddisfatto di aver visto la ...È un Thiago Motta soddisfatto quello che ai microfoni di Dazn ha commentato lo 0-0 strappato alla Roma al Dall'Ara: “È bello vedere ...