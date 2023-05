Bluorobica Basket | show di Cagliani alle finali U-19 | 47 punti contro Borgomanero

(Di domenica 14 maggio 2023) La corsa dellanazionali under 19 disi è fermata nei quarti di finale, ma il cammino della squadra bergamasca, entrata tra le prime otto d’Italia, resta comunque memorabile. Anche perché, proprio nell’83-95 che è costato l’eliminazione, è arrivata una prestazione individuale da far strabuzzare gli occhi: la guardia Matteoha messo a referto qualcosa come 47. 7 canestri da due, altrettanti da tre, tirando oltre il 50% complessivo (14/27 dal campo), a cui ha aggiunto 12 tiri liberi. Poi 7 rimbalzi, 6 assist, 12 falli subiti. Un contributo aidi squadra superiore alla metà, pur se insufficiente ad ottenere la vittoria, sfumata nel finale dopo quasi oltre tre quarti di ...

Senza Mora, Cagliani, Morelli, Rota e Cane, tutti alle finali Under 19 ad Agropoli in maglia Bluorobica, la Bergamo Basket 2014 manca di un soffio l'obiettivo platonico ...Bergamo. Senza Mora, Cagliani, Morelli, Rota e Cane, tutti alle finali Under 19 ad Agropoli in maglia Bluorobica, la Bergamo Basket 2014 manca di un soffio l’obiettivo platonico della vittoria-bis nel ...