Blocco della serratura – intervento e manutenzione

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 14 maggio 2023) Chiamare il fabbro per ilpurtroppo è una cosa che può avvenire e che bisogna accettare. Infatti sono tante le persone che raccontano di essere rimaste fuori casa proprio per questo motivo o magari perché hanno dimenticato le chiavi. Però al di làmotivazione si tratta di una situazione molto antipatica per la quale però abbiamo la possibilità di chiamare un servizio pronto. Un’altra alternativa teoricamente che avremmo in questi casi è quella di chiamare vigili del fuoco i quali dovrebbero forzare la finestra e farci rientrare in casa dal balcone. Ma la conseguenza sarebbe doversi accollare le spese per il fatto che comunque inevitabilmente si danneggerebbero gli infissi e i serramenti. Oppure possiamo riferirci a un fabbro che risolve diversi problemi come per ...