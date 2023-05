Birmania e Bangladesh | la minaccia del ciclone Mocha | cosa sta succedendo

Il potente ciclone "Mocha" si è abbattuto oggi tradopo aver deviato in direzione del territorio birmano nelle ultime ore, e dopo due giorni di preparativi di emergenza in entrambi i paesi per evitare una catastrofe. Il ciclone ...Dacca, 14 mag. - Il potente ciclone 'Mocha' si è abbattuto oggi tradopo aver deviato in direzione del territorio birmano nelle ultime ore, e dopo due giorni di preparativi di emergenza in entrambi i paesi per evitare una catastrofe. Il ciclone ...Il ciclone Mocha, il più potente degli ultimi dieci anni nella regione, ha toccato terra inquesta mattina, ha dichiarato l'ufficio del dipartimento meteorologico del. Mocha è vicino alla costa di Cox's Bazar ine al confine birmano e "...

Il ciclone Mocha, il più potente degli ultimi dieci anni nella regione, ha toccato terra in Bangladesh e Birmania questa mattina, ha dichiarato l'ufficio del dipartimento meteorologico del Bangladesh.(Adnkronos) – Il potente ciclone ‘Mocha’ si è abbattuto oggi tra Birmania e Bangladesh dopo aver deviato in direzione del territorio birmano nelle ultime ore, e dopo due giorni di preparativi di emerg ...