Biblioteca provinciale di Benevento | il 18 maggio al via la mostra dedicata alla primavera

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaè una stagione che evoca sentimenti di rinascita e per celebrare questo periodo dell’anno, la Sannio Europa, società in house providing che gestisce e promuove la rete museale, in collaborazione con la Coop. Macchine Celibi, presso la“A. Mellusi”, presenta la. Lo splendore e la rinascita. Un viaggio tra storia dell’arte, poesia, botanica e…”. Laespone preziosi erbari antichi a partire dal 1636, che riproducono minuziosamente piante e fiori spesso acquerellati e dettagliatamente descritti e che testimoniano la passione per le piante e la loro importanza nella storia della scienza e della medicina, ad esempio nella Scuola Medica Salernitana che vede in Trotula de’ Ruggiero una delle sue più ...