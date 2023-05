Biasin | «Inter-Sassuolo | uno dei momenti più significativi»

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 maggio 2023) Fabrizioha parlato dell’che ha conquistato ieri sera tre punti vincendo per 4-2 ieri sera contro ilin campionato. TWEET – Queste le parole di Fabriziosu Twitter. “Uno deipiùdiè l’abbraccio collettivo a Bellanova sull’autogol propiziato da un suo cross. Quest’anno abbiamo spesso messo in discussione la compattezza del gruppo, loro hanno risposto con i fatti: questaè più unita che mai“. Fonte: Twitter Fabrizio-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...