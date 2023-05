Biagio Antonacci e il suo senso di colpa | c’entra l’ex Marianna Morandi

(Di domenica 14 maggio 2023) In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera,ha percorso le tappe della sua carriera e della sua vita privata, svelando aneddoti e dettagli inediti.si è raccontato in una recente lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Dichiarazioni che hanno attraversato le tappe più importanti della sua vita e, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Se sei curioso di scoprire chi è stata l'ex compagna di, continua a leggere questo articolo. Marianna Morandi, attrice e figlia del noto artista Gianni Morandi, ha vissuto una storia d'amore intensa conprima di dedicarsi ...a Rimini: il cantante è in giro per l'Italia in occasione del suo Palco centra Tour che lo L'articoloa Rimini: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Le ...di GIANNI ARFELLI E FRANCESCA MOLARI Lo Stadium di Rimini ospita una delle ultime date del lungo "Palco centrale tour", che dall'autunno scorso ha riportato sui palchi italianidopo tre anni di assenza, causati anche da una surreale vicenda sanitaria provocata da una spina di pesce conficcata in gola. Se dai palchi era lontano da tre anni, dalle incisioni ...

Fine settimana con il concerto di Biagio Antonacci, i big degli Anni 80, Film Festival e Balconi Fioriti RiminiToday

Antonacci in concerto questa sera a Rimini, dal nuovo singolo ai grandi classici: "Racconto l’amore nelle sue malinconie e attese" ...«È una piccola rivoluzione»: l'artista duetta con il deejay in un nuovo brano disponibile da venerdì 12 maggio ...