Bezzecchi vince in Francia e ringrazia Valentino Rossi | ' Mi aiuta sempre'

LE MANS - Marcoe fa festa al Gran Premio di Francia , valevole per la quinta tappa del Mondiale 2023 di MotoGP . Un successo che gli consente di avvicinarsi alla vetta della classifica occupata da ...Per, che come Bagnaia fa parte della lunga nidiata di Rossi, si tratta della seconda vittoria in carriera che gli consente di salire nella piazza d'onore della classifica piloti ad un solo ...

MotoGP, Bezzecchi vince a Le Mans. Bagnaia-Vinales, caduta e scintille Tuttosport

Nel GP di Le Mans, in top class, sono caduti ben 8 piloti. Si allunga così la clamorosa striscia di gare di questa MotoGP 2023 in cui basta arrivare ultimi… per prendere punti. Come mai assistiamo a u ...LE MANS - Tante cadute, coup de théƒtre e scene da farwest. Succede di tutto a Le Mans, dove a trionfare in una gara caos è Marco Bezzecchi che approfitta della caduta del ...