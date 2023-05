... Giorgia Meloni,è stata all'Ospedale San Raffaele di Milano dove ha incontrato per oltre un'ora il leader di Forza Italia" Lo rende notoChigi "Hanno parlato degli scenari futuri, ...... delle prossime iniziative dell'esecutivo e della maggioranza': lo riferisce sempre la nota diChigi. 'è di ottimo umore, è in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora ...Meloni e, riferisce una nota diChigi, hanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell'esecutivo e della maggioranza. "è di ottimo umore, è in rapida ...

Berlusconi, Palazzo Chigi: "Visita di Giorgia Meloni di più di un'ora" TGCOM

Meloni da Berlusconi al San Raffaele: la nota del Governo italiano sull’incontro Palazzo Chigi ha confermato la visita attraverso la pubblicazione di un comunicato all’interno del quale si spiega che ...(ANSA) - ROME, MAY 14 - Ex-premier Silvio Berlusconi is in an excellent mood, almost fully recovered from his lung infection and working hard in his Milan hospital room, Premier Giorgia Meloni said af ...