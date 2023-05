Berlusconi | Meloni al San Raffaele per una visita al leader di Forza Italia | colloquio di un' ora

La presidente del Consiglio, Giorgia, a quanto si apprende, ha fatto visita al leader di Forza Italia, Silvio, ricoverato dal 5 aprile all'ospedale San Raffaele. I due si sono intrattenuti in un colloquio, durato ...La presidente del Consiglio, Giorgia, a quanto si apprende, ha fatto visita al leader di Forza Italia, Silvio, ricoverato da oltre un mese all'ospedale San Raffaele.La presidente del Consiglio, si apprende, ha riferito di aver trovato" di ottimo umore e in rapida ripresa " e che sta "lavorando ai principali dossier".si è recata a Milano da ...

Giorgia Meloni a Brescia: "Fiera di Matteo, fierissima di Berlusconi". Trionfo di applausi Il Tempo

La premier Giorgia Meloni è stata all'ospedale San Raffaele di Milano per far visita al leader di Forza Italia ed ex premier Silvio Berlusconi ricoverato dal 5 aprile scorso. La visita dopo il raduno ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a quanto si apprende, ha fatto visita al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da oltre un mese all'ospedale San Raffaele.