Si stanno delineando i contorni di quello che, finora, era un omicidio avvolto dal mistero. I carabinieri dihanno arrestato il presunto assassino diRota , la 62enne di Mapello , in provincia di, trovata senza vita in casa lo scorso 21 aprile , ma, secondo le ricostruzioni, morta l'......telefoniche e il Gps dell'auto della vittima dietro l'arresto per omicidio del cugino di... Poche ore dopo rinvenimento del cadavere, i carabinieri dicoordinati dalla Procura hanno ...Il movente è ancora un mistero, ma tutti gli indizi per il delitto diRota, la 62enne trovata senza vita lo scorso 21 aprile nella sua casa di Mapello, in provincia di, portano ad un familiare. Ivan Perico, 61 anni, cugino di secondo grado della vittima,...

Bergamo, Stefania Rota trovata morta in casa un mese fa: arrestato il cugino per omicidio ilmessaggero.it

Le celle telefoniche e il Gps dell'auto della vittima dietro l'arresto per omicidio del cugino di Stefania Rota, la 62enne trovata morta in casa a Mapello il 21 marzo scorso, nella Bergamasca, uccisa ...