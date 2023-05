Benedizione di auto e automobilisti per Santa Rita | si invoca la prudenza alla guida

Nel 1962 due ragazzi spagnoli decidono prima di partire per un giro del mondo su una 150 S di passare per unasurrealista a Cadaqués, e Dalì entusiasta firma e dipinge la loro Vespa, oggi ...Ad accoglierlo sulla stessa pista di atterraggio conblindate a sportelli aperti sono previsti ... Si decidera' li' per li', con il consenso e soprattutto ladegli interessati. Dalle 17 ...Ad accoglierlo sulla stessa pista di atterraggio conblindate a sportelli aperti sono previsti ... Si deciderà lì per lì, con il consenso e soprattutto 'la' degli interessati. Dalle 17 ...

Santa Rita, domenica benedizione delle auto ilmattino.it

MUSSOMELI – C’è anche l’ordinanza sindacale n.25 dell’8 maggio per domenica prossima 14 maggio, dalle 8 alle 20, relativa al divieto di sosta e chiusura temporanea al traffico veicolare in Piazza dell ...Papa Francesco agli Stati generali della natalità ha raccontato di avere sgridato una donna che le ha chiesto di benedire il cane. La reazione degli animalisti.