Bellanova | «Inter-Milan | entrare per vincere! Rischio pensare di essere già in finale»

(Di domenica 14 maggio 2023)ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo-Sassuolo. L’esterno nerazzurro si concentra sulla sfida di martedì contro ilCONCENTRAZIONE – Queste le parole di: «? Ildi questa partita, partendo sullo 0-2,mentalmente diavanti edgià in. Invece dobbiamodi0-0 edper vincere».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Continua Samir Handanovic Danilo D'Ambrosio RaoulRoberto Gagliardini Kristjan Asllani Robin Gosens Joaquin Correa I giovani 14 maggio - 15:17Nella ripresa, l'segna altri due gol in tre minuti grazie a un'autorete di Tressoldi su cross die a una conclusione dal limite di Lautaro Martinez. Il Sassuolo non si arrende e segna ...Calcia, devia Tressoldi ed è il 2 - 0 (autogol, il tiro non andrebbe in porta): poco oltre tira proprio Lautaro e Tressoldi devia di nuovo, beffando Consigli. Manca meno di mezz`ora. Finita...

Inter, Bellanova: 'I compagni mi hanno aiutato, sto vivendo un sogno' Calciomercato.com

Inzaghi fa turnover e sta attingendo a piene mani da chi fino a qualche mese fa non vedeva mai il campo, ottenendo anche indicazioni per costruire la squadra che verrà: ecco gli scenari che coinvolgon ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...