Bayern Monaco | Salihamidzic fa chiarezza su Cancelo e Mazraoui

L'annuncio arriva direttamente dal direttore sportivo, Salihamidzic. Il futuro, adesso, sembra già scritto e non ci sarebbero più dubbi. Ilsembra deciso sul futuro del proprio assistito e non intende lasciarlo partire.Oltre al Chelsea, ci sono il, il Psg ed il Manchester United. I Red Devils sono vicinissimi a prendere il centrale Kim dal Napoli e potrebbero anche tentare l'assalto per il nigeriano. ...Dalle parti di Londra però qualcosa è cambiata: l'allenatore che aveva dato l'ok alla cessione di Lukaku - Tuchel - oggi è sulla panchina del, al Chelsea sta per arrivare Pochettino che ...

Bayern Monaco, Muller resta: cosa è successo | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha commentato il futuro dei giocatori in prestito João Cancelo e Noussair Mazraoui dopo la netta vittoria del Bayern Monaco contro lo Schalke ...La Roma è guidata da Mourinho, tecnico che si è subito fatto apprezzare dal popolo giallorosso. Ecco cosa bisogna sapere sull'allenatore.