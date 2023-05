(Di domenica 14 maggio 2023) Ritmi bassi e difficoltà a trovare spazi. Il Leverkusen non va oltre l'1 - 1 in casa delloe dà indicazioni interessanti alla. La squadra di Xabi Alonso, infatti, come spesso accaduto ...

Lo Stoccarda si difende e lascia il pallino del gioco al Leverkusen che crea la prima occasione all'8': Diaby, dalla sinistra, mette la palla in mezzo, Azmoun arriva in leggero ritardo e sfiora...... visti gli infortuni e la necessità di gestire le forze in vista del ritorno colLeverkusen. ...otto giorni fa, invece, contro l'Inter era arrivato anche il primo minuto della sua carriera in ......casalinga nella semifinale di andata di Europa League contro ilLeverkusen, i giallorossi di José Mourinho vogliono tornare a vincere anche entro i confini nazionali dove hanno raccolto...

Bayer, solo un pari in rimonta con lo Stoccarda. E la Roma sorride... La Gazzetta dello Sport

Gli avversari dei giallorossi nelle semifinali di Europa League bloccati in casa dei rivali, in lotta per la salvezza. Entrambe le reti su rigore ...Soltanto un pareggio per il Bayer Leverkusen che, nella 32esima giornata di Bundesliga, impatta 1-1 a Stoccarda. Succede tutto nella ripresa: un calcio di rigore trasformato da Guirassy porta in vanta ...