Bayer Leverkusen-Roma | probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 14 maggio 2023) Giovedì 18 maggio, alle ore 21, presso la BayArena, si giocherà, match valido per la semifinale di ritorno di Europa League 2022/2023. Si parte dall 1-0 ottenuto all’andata dai giallorossi che puntano a centrare la seconda semifinale europea consecutiva.: LE ULTIME I giallorossi sono ad un passo dall’ottenere la seconda finale continentale consecutiva, ma dovranno difendere il risultato di misura ottenuto all’Olimpico. Tuttavia, i tedeschi hanno dimostrato di essere avversari pericolosi, per cui si preannuncia un match aperto a qualsiasi risultato. LE(3-4-2-1): Hradecky, Bakker, Tapsoba, Tah, Frimpong, Andrich, Palacios, ...

Che dire, poi, di Edoardo Bove : ormai mastica serie A da un anno abbondante e il gol nella semifinale di andata Europa League contro illo ha lanciato nell'Olimpo giallorosso. ...A Bologna potrebbe addirittura partire da titolare, in modo da far rifiatare Spinazzola in vista del ritorno della semifinale di Europa League contro il. Filippo Missori (LaPresse) - ...A queste gare va aggiunta la vittoria di giovedì contro ilnella semifinale di andata di Europa League grazie alla rete di Bove, ritorno in terra tedesca giovedì prossimo. Sabato ...

Bayer Leverkusen, Wirtz: "L'arbitro ha permesso alla Roma di perdere tempo. Possiamo rimontare" Voce Giallo Rossa

Tutto pronto per la sfida delle 18 al “Dall’Ara” fra felsinei e giallorossi. Roma obbligata a vincere per raggiungere il Milan che ieri ha perso contro lo Spezia, allungare sull’Atalanta uscita sconfi ...Roma, Chris Smalling sta facendo di tutto per uscire dall'infermeria giallorossa. Obiettivo: tornare disponibile nella partita contro il Bayer Leverkusen.