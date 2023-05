Battaglia per Cospito? Ma sui due detenuti morti in cella l' ipocrisia del Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) Aveva 45 anni, siciliano di Gela, era accusato di omicidio. Ergastolo. Era inad Augusta. Lui gridava di essere innocente. Per protesta aveva iniziato uno sciopero della fame. Ha retto 41 giorni. Poi è morto. È morto ad aprile. Non sappiamo neanche la data del decesso. Sempre nel carcere di Augusta, stesso periodo, un detenuto russo condannato all'ergastolo ha iniziato ai primi di marzo uno sciopero della fame. Chiedeva di essere estradato in Russia a scontare la pena nella sua città. Ha digiunato per 61 giorni. È morto il 9 maggio. Se ne parla poco nei giornali di questi due casi. Quasi niente. Non erano anarchici, nemmeno mafiosi, non stavano al 41 bis, non c'entravano con la politica. Silenzio. Cosa importa di loro e a chi importa di loro, se la loro lotta, la loro vita o la loro morte non hanno in nessun caso contraccolpi politici, e non portano vantaggi o ...