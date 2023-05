Basket | Serie A2 Playoff 2023 | tabellone e accoppiamenti

(Di domenica 14 maggio 2023) E’ volta al termine la seconda fase della stagione 2022/diA2 di. Nella rincorsa a un posto in A1 del prossimo anno, sono 18 le squadre coinvolte, divise in tre gironi: il Girone Giallo (1°, 2° e 3° dei due gironi), il Girone Blu (4°, 5°, 6°) e il Girone Bianco (7°, 8°, 9°); viene mantenuto il record di vittorie/sconfitte degli scontri diretti giocati nella regular season. Al termine, viene stilata la classifica dal 1° al 18°: le squadre che chiudono al 17° e 18° posto vengono escluse dai, ma mantengono la categoria. Per quanto riguarda le teste di, neloro si prospetta una probabile semifinale tra Cremona e Baltur Cento, che si sono sfidate nell’ultima giornata con Baltur Cento che l’ha spuntata su Cremona 76-67. Nel ...

2022 - 2023A2 Tabellino partita Kinergia Rieti - RavennaSquadra in casa Kinergia Rieti Squadra avversaria RavennaLa Kienergia Rieti non sbaglia, batte la OraSi Ravenna e ...Parte con una vittoria ladi spareggi della Virtus Imola. In gara - 1 i gialloneri, senza Mladenov infortunato, superano 83 - 68 al palaRuggi Ancona, grazie ad un ultimo parziale di spessore. Quattro giocatori in doppia ...TRAMEC CENTO - FORTITUDO FLATS SERVICE 91 - 73 TRAMEC CENTO : Moreno 6, Marks 25, Archie 20, Kuuba 4, Berti 1; Tomassini 17, Rosselli 7, Mussini 10, Zilli 1, Baldinotti ne. All. Mecacci. FLATS SERVICE ...

Virtus Bologna, coach Sergio Scariolo out a fine stagione Pronti Trinchieri, Djordjevic e Perasovic Eurosport IT

La Ble Decò Juvecaserta non lascia scampo alla Teramo a spicchi nella prima gara dei playoff per l'ammissione al prossimo campionato nazionale di serie B. I bianconeri hanno condotto dal primo minuto ...