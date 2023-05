Basket Serie A 2022 23 | nella gara -1 dei playoff passa Tortona su Trento | 79-78 al cardiopalma

(Di domenica 14 maggio 2023) Un primo atto vissuto alquello frache non ha visto una squadra prevalere nettamente sull’altra. Il match, infatti, è stato equilibratissimo sul filo del rasoio l’ha spuntatache a fine terzo quarto aveva preso le distanze che sembravano risultare decisive. Nel quarto quarto, invece, si è assistito ad una grande rimonta dicon un super Flaccadori autore di 16 punti e di un buon Atkins autore di altri 14 punti che però non è bastata per portare a casa la prima posta deidiA. Pergrandissima prestazione di cuore, di sacrificio e di qualità ovviamente del quartetto tutto statunitense Duam (12 punti), Macura (11 punti), Cain (8 punti) e di Christon (8 punti). Il primo atto quindi va a ...

Una bella partita diquella che è andata in scena venerdì sera al PalaCanepa di Diano Marina. Una gara tanto ... gli ospiti puntano a chiudere la, per cui si inizia da subito con grande ...La Bakery Piacenza scende in campo per la prima gara dellacontro Senigallia: chi vince si guadagna l'accesso alla prossimaB nazionale. Clicca qui per il prepartita di Bakery Piacenza - Senigallia Clicca qui per ascoltare LIVE la partita Primo Quarto Secondo Quarto Terzo Quarto Quarto Quarto Precedente Volley,...... ci diranno finalmente con chi contenderci la promozione nellasuperiore, in una poule ... Diretta della partita sulla pagina Facebook 'Alfa Omega Scuola'.

Virtus Bologna, coach Sergio Scariolo out a fine stagione Pronti Trinchieri, Djordjevic e Perasovic Eurosport IT

Dimensione Bagno Carugate, in gara 2, espugna l'Allianz Dome di Trieste 55-70 e disputerà la prossima stagione, per la decima volta consecutiva, il campionato nazionale di serie ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...