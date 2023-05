Baseball | Serie A 2023 | Senago si qualifica per la Poule Scudetto

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Si conclude anche la quinta giornata della prima fase di, capace di spedireallain virtù del singolo successo (su due) su Settimo Torinese. Basta il 7-2 della seconda partita nel girone E, per consentire al club di sorridere con un grande Bortolamai al lancio; la prima era finita 7-3 a favore dei piemontesi. Nel girone B Cervignano e Reggio Emilia chiudono sul 4-2 per i friulani, con il secondo match che deve invece subire un rinvio causa maltempo. Nel girone C, invece, tra Codogno e Oltretorrente è parità: 4-3 per i lombardi in gara-1, grazie alla valida da due punti di Nani a metà gara per buona misura, e 9-4 per il Ciemme nel secondo confronto con ottimi Manghi, Pomponi e Catellani.: Parma ...