Barcellona campione | tifosi Espanyol invadono per aggredire giocatori blaugrana che festeggiano VIDEO

(Di domenica 14 maggio 2023) Ilha battuto l’4-2 in trasferta nel derby vincendo il titolo di campioni di Spagna per la ventisettesima volta. La rivalità tra le du squadre è piuttosto accesa e evidentemente aidi casa non è andata giù la vittoria della squadradavanti ai loro occhi. Idell’si sono resi protagonisti di una brutta scena a fine partita. I supporter dei padroni di casa hanno fatto invasione di campo cercando dii ragazzi di Xavi, che erano in cerchio a festeggiare la vittoria. Si attendono sanzioni della federazione all’. SportFace.

