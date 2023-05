Barcellona | Busquets al passo d'addio | 'Lasciare così è ancora più bello'

... Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde;, De Jong; Raphinha, Pedri, Gavi; ... Lewandowski ha segnato quasi il 33% delle reti delin campionato. Poi il solito miracolo di Ter ...... degni successori dei capitani di mille battaglie Jordi Alba, Sergioe Sergi Roberto , i ...DA BIG IN EUROPA E IL RITORNO DI MESSI - La domanda che si faranno tutti i tifosi del, ...... magari tornare al. In caso contrario, l'Al Hilal sarebbe pronto a riempirlo d'oro. ... Parliamo dello stesso Neymar pronto a volare in prestito, ma anche Sergioe Jordi Alba . A ...

L’erede di Busquets dovrà rompere un sortilegio che aleggia sul Barcellona Undici

Dopo tre stagioni, il Barcellona torna a vincere La Liga: intanto Lewandowski lotta per il titolo di capocannoniere ...La squadra di Xavi La squadra di Xavi vince contro i cugini e blinda definitivamente il primo posto, aggiudicandosi il campionato.