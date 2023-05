Balotelli via dal Sion | blitz per SuperMario e destinazione a sorpresa

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 14 maggio 2023) L’avventura di Mariocon la maglia delnon è stata sicuramente all’altezza e l’addio al club svizzero è praticamente certo. La situazione di classifica delè drammatica, occupa l’ultimo posto in classifica e nell’ultima giornata è arrivata una gravissima sconfitta contro il Servette con il punteggio di 5-0. In 33 partite ha conquistato appena 31 punti, una media da retrocese diretta. La stagione è ormai compromessa e le possibilità di conferma per Mariosono pari allo zero. L’ex Inter e Milan non si è ambientato nella nuova realtà ed è alla ricerca di una nuova squadra. Le qualità dell’attaccante italiano non sono in discuse, la carriera del calciatore è stata condizionata da episodi fuori dal campo. Foto di Jean-Christophe Bott / AnsaIl ...