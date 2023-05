Ballardini | «Troppa differenza con la Juve | questo era chiaro»

(Di domenica 14 maggio 2023) Davide, allenatore della Cremonese, ha parlato dopo la gara contro lantus: ecco le sue dichiarazioni Davideha così parlato a Dazn dopoCremonese. COS’È MANCATO – «Avevamo l’obbligo di essere ordinati e coprire bene il campo. Poi bisognava essere più bravi nella gestione e nel ripartire, lì è dove siamo mancati. È mancata personalità per ribaltare l’azione, le situazioni c’erano».– «Dopo l’1-0 abbiamo provato con più giocatori offensivi, ma non ce l’abbiamo fatta. Si è vista lacon la, èche tra noi e loro qualcosa di diverso c’è». CONTINUA SUNTUSNEWS24

Galdames 5,5: dovrebbe fare da schermo su Paredes, ma gli lascialibertà Quagliata 5,5 : ...5: îl piano partita è quello di non giocare, non un gran piano.foga ha il ragazzo che spesso manca di lucidità. Quando il nostro stratega si decide ad inserire una squadra, la partita si anima. E la Cremonese viene schiacciata nella sua area....Inter per il Verona nel posticipo serale della 33esima di Serie A: i nerazzurri di Inzaghi ... Allenatore:6.5. ARBITRO : Pairetto di Nichelino 5.5. NOTE : cielo sereno, campo in buone ...

La sconfitta contro la Juventus compromette drasticamente le speranze salvezza della Cremonese. Dopo un primo tempo ordinato dei grigiorossi, nella ripresa ci saremmo aspettati maggiore cattiveria del ...Le dichiarazioni di Davide Ballardini al termine del match tra Juventus e Cremonese, terminato 2-0 in favore della squadra dii Max Allegri con i gol di Fagioli e Bremer nel secondo tempo ...