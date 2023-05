Bagnaia contro Vinales | finisce a pugni! Rovinosa rissa dopo la caduta | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) Robe da matti in MotoGp, doveprima del tempo la gara di Francescoe Maverick. L'italiano, campione del mondo in carica, e lo spagnolo cadono verso la fine del sesto giro del Gp di Francia in seguito a un incrocio di traiettorie: l'Aprilia tocca la Ducati, inevitabile la doppia. Un duro colpo per la corsa iridata di Pecco, reduce da due zeri in Argentina e Usa. Ma, soprattutto,lagli animi si sono infiammati. Infatti, infuriato, ha raggiunto e spintonato, che ha reagito in ugual modo. Dunque una seconda spinta e una manata sul casco dell'avversario. Tensione alle stelle, così come l'adrenalina del momento. Molta frustrazione. Pocoil duro s...