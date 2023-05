Badminton | Sudirman Cup Finals Suzhou 2023 | vittorie nette di Cina | Malesia e Giappone all’esordio

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Oggi sono scattate a, in, leCupdi, ovvero il principale torneo a squadre miste al mondo, paragonabile per importanza a quelli che sono i Mondiali per le specialità individuali: nella prima giornata di gare nessuna sorpresa e risultati decisamente netti, con tre delle sei sfide chiuse sul 5-0 e le altre tre terminate sul 4-1. Nel Gruppo A la, padrona di casa e detentrice del trofeo conquistato due anni fa, spazza via per 5-0 l’Egitto, mentre la Danimarca supera per 4-1 Singapore, cedendo il doppio femminile in chiusura di confronto a risultato ormai acquisito. Nel Gruppo B giorno di riposo osservato da Indonesia, Thailandia, Germania e Canada, che scenderanno in campo domani, quando invece i Gironi C e D giocheranno già ...