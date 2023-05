Auto contro un guardrail sulla Caserta-Salerno | morta una 13enne | altri tre feriti

(Di domenica 14 maggio 2023) Incidente sull’A30, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino, in provincia di, dove una tredicenne èe altre tre persone sono rimaste ferite gravemente. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la giovane è stata sbalzata all’esterno del veicolo ed è deceduta sul colpo.in modo grave anche la madre della giovane che era al volante, un ragazzino di 16 anni ed un bimbo di 7 anni. L’mobile, riporta Ansa, avrebbe impattatoe poi si sarebbe ribaltata. I trepiù gravi sono ricoverati in condizioni critiche tra gli ospedali “Fucito” di Mercato San Severino e “Ruggi” di. Lunghe code e pesanti disagi alla circolazionestradale a causa della chiusura del ...

La madre, al volante del mezzo, sarebbe finita fuori strada dopo aver perso il controllo dell'andando a sbattereil guardrail . Grave anche il figlio più piccolo di 10 anni che, secondo ...L', a quanto pare, mentre procedeva in direzione Nord, avrebbe impattatoi due guardrail e poi si sarebbe ribaltata. Da una primissima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polstrada ......

Il tragico incidente si è verificato nella giornata di oggi sull’Autostrada A30, all’altezza di Mercato San Severino: tra i feriti gravi ...Drammatico incidente stradale sull'autostrada A30 Caserta-Salerno, all'altezza dello svincolo di Mercato San Severino. L'auto sulla quale viaggiavano è finita sul guard ...