Auguri a tutte le mamme del mondo!

(Di domenica 14 maggio 2023) La Festa della Mamma quest’anno cade domenica 14 maggio, ed è l’occasione per dare un bacio in più a...

le mamme. Quelle che abbiamo la fortuna di avere in vita, quelle che ci guardano da lassù. Quelle che ogni momento si occupano e si preoccupano dei loro figli a qualsiasi età perché non ...... la ninna nanna cantata da mamma Jumbo (Bimbo mio) è una scena rimasta nel cuore dile mamme, ... film del 2008 tratto dall'omonimo musical di Broadway la scelta migliore per condivideree ...leggi anche Festa della Mamma 2023, le migliori frasi e immagini d'L'iniziativa non ebbe ...lettere gli uomini politici del governo affinché venisse istituita una ricorrenza per celebrare...

"Tanti auguri a tutte le mamme" La poesia e i messaggi del cuore LA NAZIONE

Tutti i giorni sono quelli giusti per festeggiare la mamma, per ricordarla se non c’è più, per dirle semplicemente “grazie!” ...Lalla Calderoni sceglie le parole per descrivere questa figura: "Tu sei la rosa di maggio, oggi ancora più bella". I pensieri inviati alla nostra redazione per celebrare questa domenica dedicata al pr ...