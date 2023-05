Attacco hacker contro i siti di Viminale e Csm

L'AQUILA - Mentre si rincorrono notizie sull'della Asl che vedrebbero circolare in rete anche nomi dei bambini con problemi dell'apprendimento in trattamento psicologico e di logopedia dei distretti sanitari dell'Aquilano, parte ...L'AQUILA - Violazione della privacy, insufficiente standard delle prestazioni, pericolo di perdita dei dati e delle storie sanitarie dei pazienti: sui gravi disagi provocati dall'alla Asl dell'Aquila partono le prime potenziali istanze di risarcimento danno nei confronti dell'azienda sanitaria che potrebbero innescare in un maxi contenzioso: circa un centinaio ......rivendicato su Telegram degli attacchiai siti istituzionali italiani durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tra cui quelli del Csm e del Viminale. Tuttavia, l'al ...

Attacco hacker ai siti del Csm (di nuovo attivo) e del Viminale: ma del ministero dell'Interno sbagliano il dominio Corriere Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il collettivo filorusso NoName057 ha rivendicato un nuovo attacco hacker a siti istituzionali italiani,nel giorno della visita del presidente ucraino Zelensky a Roma. Sono stati ...Circa un centinaio di cittadini si è rivolto agli avvocati per inviare diffide legali tese a sollecitare la Asl n.1 ...