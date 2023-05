ATP Roma | Sinner vola agli ottavi! Musetti ok | Fognini out | rivivi la diretta

(Di domenica 14 maggio 2023) Nel match più atteso della quinta giornata degli Internazionali,batte per 6 - 3, 6 - 7, 6 - 2 Shevchenko eottavi, dove troverà Cerundolo. Cecchinato al terzo turno,...

Nel match più atteso della quinta giornata degli Internazionali, Sinner batte per 6 - 3, 6 - 7, 6 - 2 Shevchenko e vola agli ottavi, dove troverà Cerundolo. Cecchinato al terzo turno, Fognini ...L'altoatesino stacca il pass per gli ottavi di finale battendo a fatica il giovane russo Shevchenko con lo score di 6 - 3, 6 - 7(4), 6 - 2 dopo più di due ore di gioco. Una sfida con tanti alti e ...... storico e importante torneo in corso di svolgimento a. L'altoatesino ha debuttato nel ... PROGRAMMA E COPERTURA TV CALENDARIOCALENDARIO WTA MONTEPREMI INTERNAZIONALIMONTEPREMI ...

ATP Roma: che fatica Sinner! Shevchenko dà tutto, ma Jannik resiste e approda agli ottavi Ubitennis

Trance agonistica tale da non accorgersi che ha vinto. Jannik Sinner ha battuto Alexander Shevchenko (6-3, 6-7, 6-2) e si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali di Roma. Martedì ...A questo punto il tabellone si inerpica e sono in arrivo le sfide contro le teste di serie. IL TABELLONE DI JANNIK SINNER NELL’ATP DI ROMA 2023 Il classe 2001 sfiderà agli ottavi l’argentino Francisco ...