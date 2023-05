ATP Roma | Rune - Fognini 6 - 4 | 6 - 2 | gli highlights

... male Taylor Fritz agli "Internazionali d'Italia", torneoMasters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi in scena sulla terra rossa del Foro Italico di. Il tennista russo, numero 3 del mondo ...Sul Grandstand il ligure si è fermato 6 - 4 6 - 1 contro il 20enne danese. Momenti di tensione di Fabio con l'arbitro, per Rune pessima accoglienza dal ...Agli ottavi di finale dovrà affrontare l'australiano Alexei Popyrin, numero 77 della classifica. La gara di Fognini Inizio da incubo per il tennista di Sanremo che dopo aver tenuto il servizio, ...

Diretta ATP Roma, Musetti-Arnaldi LIVE. Fognini fuori, tutti i risultati Corriere dello Sport

Il greco sfiderà Sonego, lo statunitense eliminato da Hanfmann.ROMA (ITALPRESS) - Bene Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, male Taylor Fritz ...Finalmente è arrivato. È arrivato il campione che aspettavamo, è arrivato il momento di dimostrare il proprio valore al torneo di Roma. Campo sempre ...