ATP Roma | come cambia il tabellone di Marco Cecchinato senza Fritz? Occasione imprevista

(Di domenica 14 maggio 2023) Agli Internazionali d’Italia 2023 di tennis disorride, che oggi ha strapazzato lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero 21, e si è qualificato per il terzo turno, dove se la vedrà col qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che a sua volta ha liquidato lo statunitense Taylor, numero 9 del seeding. Prospettive interessanti di accesso agli ottavi di finale per l’azzurro, che in ogni caso al quarto turno incontrerà una testa di serie: l’eventuale sfida sarà contro uno tra il russo Andreyh Rublev (6) e lo spagnolo Alejandro Davidovicvh Fokina (27). Ai quarti altro incrocio interessante: il papabile è il russo Daniil Medvedev, numero 3 del seeding, che però deve prima affrontare lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (31) e poi probabilmente il tedesco Alexander Zverev (19) o, in ...