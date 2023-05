ATP Roma 2023 | risultati 13 maggio | conclusi otto incontri | avanzano Carlos Alcaraz e Lorenzo Sonego

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Non termina questa sera il secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di: in casa Italia accede ai sedicesimi, mentre vengono rinviati a domani il match di Marco Cecchinato ed il derby azzurro traMusetti e Matteo Arnaldi. Nei matchil russo Andrey Rublev batte lo slovacco Alex Molcan per 6-3 6-4, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina regola l’argentino Guido Pella per 6-0 7-6, lo statunitense Jeffrey John Wolf supera il polacco Hubert Hurkacz per 6-3 6-4 e lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles elimina l’austaliano Jason Kubler per 6-4 6-1. Ce la fanno a chiudere anche, che batte il nipponico Yoshihito Nishioka per 7-5 6-3, il croato Borna Coric, che rimonta il brasiliano Thiago Monteiro per 4-6 7-6 7-6, lo spagnolo ...