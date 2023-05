ATP Roma 2023 | quale partita vedere oggi in chiaro su Canale20 Orario e programma

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Dopo il rinvio di ieri per pia, il secondo turno del torneo ATP Masters 1000 disi completerà, domenica 14 maggio: ilsulla Grand Stand Arena vedrà impegnati nel secondo match dalle ore 11.00, non prima delle 12.30 Fabio Fognini ed il danese Holger Rune. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv indalle 11.29 alle 14.00 su Canale 20 Mediaset HD. La diretta streaming verrà assicurata da SportMediaset e Mediaset Infinity. Prima della sfida ci sarà la diretta dello Studio pre-match dalle 11.03 alle 11.29. Un altro match, invece, verrà trasmesso in differita in tv dalle 23.00 all’1.00 su SuperTennis HD, mentre la differita streaming verrà assicurata da SuperTennix. Quando si recupera Musetti-Arnaldi a? Nuovo, ...