ATP Roma 2023 oggi | orari 14 maggio | ordine di gioco | programma Canale20 | tv | italiani in campo

(Di domenica 14 maggio 2023) Una nuova giornata,14, di partite ha inizio agli Internazionali d’Italiadi tennis. I campi del Foro Italico saranno teatro di sfide interessanti in cui giocatrici e giocatori daranno il loro 100% per il raggiungimento del traguardo. Ci si augura che, dopo la tanta pia di ieri, Giove Pluvio non disturbi ulteriormente lo svolgimento degli incontri, andando a complicare la vita degli organizzatori, ma soprattutto di tenniste e tennisti. In casa Italia la prima a scendere insarà Camila Giorgi: la marchigiana, dalle 11.00, sarà sul Centrale e giocherà il proprio terzo turno contro la ceca Karolina Muchova. Alla stessa ora vedremo in azione sul Grand Stand Marco Cecchinato, opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut. A seguire sarà la volta di Fabio Fognini contro uno dei ...