ATP Roma 2023 | Novak Djokovic batte Dimitrov in tre set e vola agli ottavi

(Di domenica 14 maggio 2023) Tutt’altro che facile il terzo turno diInternazionali d’Italia. Sulla terra rossa del Foro Italico di, il serbo (n.1 al mondo) è costretto a lottare per due ore e 20 minuti prima di imporsi contro il bulgaro Grigor(n.26 del seeding) per 6-3 4-6 6-1.di finale Nole affronterà il vincente del match tra il britannico Cameron Norrie (testa di serie n.13) e l’ungherese Marton Fucsovics. Pronti, via e arriva subito un break per parte. Nel terzo giocosale sullo 0-40 e va dunque a un passo dal 2-1, ma poireagisce e con cinque punti di fila tiene il servizio. Caricato dal salvataggio, il numero 1 al mondo aggredisce il suo avversario in risposta nel game ...