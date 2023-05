ATP Roma 2023 | Lorenzo Musetti vince il derby contro Arnaldi e avanza al terzo turno

(Di domenica 14 maggio 2023) Va ailitaliano valido per il secondodegli Internazionali d’Italia. Sulla terra rossa del Foro Italico di, il nativo di Carrara (testa di serie n.18) soffre alcune offensive di Matteo(n.99 del ranking), ma fa valere la sua maggior esperienza nei momenti chiave econ un doppio 6-4 in un’ora e 53 minuti di gioco. Alil classe 2003 affronterà ilnte del match tra lo statunitense Frances Tiafoe (testa di serie n.12) ed il tedesco Daniel Altmaier. Dopo un inizio senza strappi, il primo ad andare vicino all’allungo è, che però non sfrutta l’unica palla break a sua disposizione sul 2-1 e subito dopo subisce ...

... torneoMasters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi in scena sulla terra rossa di. Il tennista toscano, numero 19 del mondo e 18esima forza del seeding, che è entrato in gara al secondo ...Al Foro Italico quinta giornata degli Internazionali d'Italia . Diversi match da recuperare e, vista la pioggia di ieri, ben cinque italiani in campo. Cecchinato è volato al terzo turno mentre Fognini ...... male Taylor Fritz agli "Internazionali d'Italia", torneoMasters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi in scena sulla terra rossa del Foro Italico di. Il tennista russo, numero 3 del mondo ...

Diretta ATP Roma, Musetti batte Arnaldi LIVE. Fognini fuori, tutti i risultati Corriere dello Sport

Va a Lorenzo Musetti il derby italiano valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023. Sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, il nativo di Carrara (testa di serie n.18) soffre ...Va a Lorenzo Musetti il derby italiano valido per il secondo turno degli Internazionali d'Italia 2023. Sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, il nativo di Carrara (testa di serie n.18) soffre ad ...